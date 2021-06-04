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Происшествия4 июня 2021 18:00

В аварию попал кортеж президента Кыргызстана - один человек погиб

Пострадали трое - они были в машинах сопровождения
Павел МИЦКЕВИЧПавел МИЦКЕВИЧ
Fвто с Жапаровым в салоне не участвовало в инциденте. Фото: gov.kg

Fвто с Жапаровым в салоне не участвовало в инциденте. Фото: gov.kg

Во время поездки президента Кыргызстана Садыра Жапарова 4 июня в Иссык-Кульской области его кортеж попал в автомобильную аварию. Погиб один человек, трое пострадали. Это сотрудники Государственного комитета национальной безопасности.

О предварительной версии причин ДТП пишет tass.ru со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана: водитель выехавшего на встречную полосу авто был в нетрезвом состоянии. С ним столкнулись машины сопровождения. Это значит, что авто с Жапаровым в салоне не участвовало в инциденте.