В Индии нашли опасный для вакцинированных штамм коронавируса

Медики зарегистрировали в Индии 63 случая прорывной инфекции, когда получивший прививку человек заболел той же болезнью, которую должна предотвратить вакцина. Фото: pixabay

Большая часть заболевших коронавирусом в Индии после полной или частичной вакцинации заразились линией B.1.617 SARS-CoV-2, которая включает в себя три штамма. К такому выводу пришли в ходе нового исследования эксперты Всеиндийского института медицинских наук в Дели и Института геномики и интегративной биологии.

Медики зарегистрировали в Индии 63 случая прорывной инфекции, когда получивший прививку человек заболел той же болезнью, которую должна предотвратить вакцина. При этом 36 пациентов получили две дозы препарата, а 27 – одну, сообщает «РИА Новости».

Десяти пациентам ввели препарат Covishield, а 53 – Covaxin. Средний возраст пациентов – 37 лет. Среди заразившихся были 41 мужчина и 22 женщины. При этом никаких сопутствующих заболеваний у них не было.

«B.1.617.2 оказался преобладающей линией с 23 образцами, из которых 12 были полностью вакцинированы, а 11 – частично вакцинированы. Четыре образца и один образец были отнесены к линиям B.1.617.1 и B.1.1.7 соответственно, – уточняется в препринте.

Штамм B.1.617 известен из-за двойной мутации, впервые его обнаружили в индийском штате Махараштра. Медики полагают, что именно этот вариант вируса мог стать одной из причин второй волны заболеваемости в Индии. В последнее время эта мутация появилась во многих странах.

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