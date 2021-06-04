В Беларуси 20-летнего обвиняемого в надругательстве над госфлагом хотят оправить в психбольницу

Снимок носит иллюстративный характер Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Ивье будут судить 20-летнего местного жителя по уголовной статье «Надругательство над государственными символами». Такие дела в Беларуси стали нередкими после начала протестов, однако этот процесс особенный. По заключению судебно-психиатрической экспертизы, во время совершения преступления и сейчас парень «не способен сознавать фактический характер и общественную опасность своих поступков и руководить ими, нуждается в принудительном лечении с изоляцией в психиатрическом стационаре», сообщает Генеральная прокуратура.

В сообщении уточняется, что по материалам дела, молодой человек «решил продемонстрировать свое оскорбительное и кощунственное отношение к государственному флагу» - сорвал его с фасадов зданий местного центра культуры и досуга и реакции районки «Ивьевский край».

Прокуратура уже направила дело в суд для рассмотрения вопроса о применении к парню принудительных мер безопасности и лечения.