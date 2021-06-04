В червячках - бактерии, в чае - плесень. Стали известно, в каких популярных российских продуктах нашли нарушения

В нескольких популярных российских продуктах нашли нарушения Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Госсаннадзор Гомельской области выявил семь случаев реализации недоброкачественной импортной продукции. Все товары - российских производителей. В том числе - известные и популярные в народе.

Среди них есть сухое картофельное фасованное пюре с куриным вкусом «Ролтон» - там обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Их же обнаружили в пюре картофельном быстрого приготовления «Доширак» с соусом «Говяжий с овощами». А в чае черном байховом цейлонском «Принцесса Канди Медиум» нашли плесень.

Еще бактерии группы кишечной палочки специалисты выявили в жевательном желейном мармеладе «Марми» в форме черви и мишки.

Как отмечается в информации Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, по всем выявленным фактам «приняты исчерпывающие меры» по изъятию продукции из продажи и недопущению дальнейшего обращения.