Белорусы массово подписывают петицию с требованием снять запрет на выезд из страны Фото: Оксана БРОВАЧ

Самая популярная в последнее время онлайн-петиция белорусов, которая сейчас набирает подписи, - «Об открытии сухопутных границ Республики Беларусь». Ее запустили 2 июня, и за неполных два дня петицию подписали уже свыше 1,3 тыс. человек. Сбор подписей продлится до 9 июня, затем петицию направят в Совет министров.

В тексте обращения к правительству говорится о том, что в стране, по официальной статистике, снижается число зараженных COVID-19. Напомним, запрет на выезд граждан Беларуси и иностранцев с белорусским видом на жительство за границу через наземные пункты пропуска власти объясняли пандемией.

- Ограничение на выезд из Беларуси выглядит странно и нелогично, - считают авторы петиции. - Граждане имеют право на свободу перемещения и выбора места жительства. Многие из нас работают и учатся за пределами страны. Выезжающие и не планирующие возвращаться сюда люди явно не представляют для страны никакой эпидемиологической угрозы.

В петиции приводятся примеры: при устройстве на работу за границу работодатель заключает трудовой договор и высылает его на электронную почту. Однако пограничный комитет требует нотариальный перевод договора, получить который в этом случае невозможно.

Кроме того, члены семьи, временно живущие в разных странах, не могут воссоединиться. Были случаи, когда одного из членов семьи разворачивали на границе при отсутствии постоянного вида на жительство, говорится в обращении.

- Внутри страны COVID-19 у ни у кого не вызывает ужаса. В стране массово прошли «линейки», выпускные в детских садах и родительские собрания, явка на которые была обязательной. На ряде предприятий снижаются ограничительные меры. Просим немедленно снять запрет на свободный выезд из Беларуси, - завершается текст петиции.

Напомним, белорусов с временным видом на жительство не выпускают из страны: в Госпогранкомитете прокомментировали ситуацию.