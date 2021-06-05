Сирийцы, иракцы, белорусы, россияне: 52 нелегалов задержали литовские пограничники на границе с Беларусью

Литовские пограничники задержали нелегалов на границе с Беларусью. Фото: pasienis.lt

В Службе охраны государственной границы Литвы сообщили о задержании 52 нелегальных мигрантов на белорусско-литовской границе. Столько нарушителей было задержано всего лишь за одни сутки.

Так пограничники задержали две крупные группы мигрантов-нелегалов (по 19 и 26 человек) в Шальчининкайском районе - так называемая Девянишкийская петля. Все эти нарушители были без документов, попросили убежища в Литве и сказали, что являются гражданами Ирака и Сирии.

Зачастую нелегалы пересекают госграницу многочисленными группами. Фото: pasienis.lt

Затем еще двух мигрантов - с иракскими паспортами, но с вырванными страницами с личными данными и фото, задержали в Вильнюсском районе. Оба мужчины также попросили убежище в Литве.

В тот же день была задержана группа из 5 человек. Предварительно, четверо из них - это белорусы, а еще один - гражданин России. Все они также попросили убежище в Литве.

Ранее Литва сообщала о том, что усиливает охрану границы с Беларусью. На участок переброшены пограничники с других участков, сотрудники Службы общественной безопасности.

Лита заявила об усилении охраны госграницы. Фото: pasienis.lt

По официальным данным с начала года литовские пограничники задержали на белорусско-литовской границе свыше 150 нелегалов. Это уже в три раза больше, чем за весь 2020-ый год.

Ранее Литва обвинила Беларусь в пропуске нелегальных мигрантов на территорию ЕС. Вот, что об этом сказали в Госпогранкомитете.

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