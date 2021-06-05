Названа цифра привитых от коронавируса в Беларуси - 3,2%

Более 296 тысяч белорусов привились от коронавируса на 3 июня. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья сообщили последние данные по вакцинации от COVID-19 в Беларуси.

Так на 3 июня полностью прошли курс вакцинации от коронавируса 296,2 тысячи белорусов или 3,2 процента от всего населения. В два раза больше людей, которые получили первую прививку - около 560 тысяч или 6,1 процента жителей Беларуси.

Кто эти люди? Согласно нацплану по вакцинации (на 2021-2022 годы) профилактическое вакцинирование проходят медработники и фармацевты, работники учреждений образования, сотрудники и проживающие в учреждениях круглосуточного режима пребывания, лица от 60-ти и старше, люди с хроническими заболеваниями.

- Для вакцинации применяются комбинированная векторная вакцина Гам-КОВИД-Вак и вакцина против SARS-CoV-2 (клетки Vero), инактивированная (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (Пекинский институт биологических продуктов, КНР), - прокомментировали в центре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Индии нашли опасный для вакцинированных штамм коронавируса.

Там зарегистрировали 63 случая прорывной инфекции, когда получивший прививку человек заболел той же болезнью, которую должна предотвратить вакцина (подробности).

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 5 июня 2021 года: сколько уже прошли вакцинацию в Беларуси, петиция с требованием открыть границу и новый опасный штамм.

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на субботу, 5 июня 2021 года (подробности).