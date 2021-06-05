Лукашенко подписал указ об усилении роли Совбеза в защите суверенитета Беларуси

Лукашенко постановил усилить роль Совбеза в защите суверенитета. Фото: БелТА.

Подписано постановление о повышении роли Совета безопасности в защите независимости и территориальной целостности Беларуси. Документ опубликован на сайте Национального правового интернет-портала.

Постановление Совета безопасности №1 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь» было подготовлено по итогам заседания Совбеза, прошедшего 18 мая.

«Совет безопасности Республики Беларусь постановляет повысить роль Совета безопасности Республики Беларусь в вопросах защиты независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь, поддержания гражданского мира и согласия в стране, противодействия экстремизму и терроризму», - говорится в постановлении.

Кроме того, в документе значится, что в течение месяца Совмин Беларуси должен подготовить (в сотрудничестве с заинтересованными госорганами) и внести на рассмотрение президента проект закона, предусматривающий изменение законов Беларуси «О чрезвычайном положении» и «О военном положении».

Отдельно подчеркивается, что конечными целями этого должно стать создание «дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности» с учетом декрета от 9 мая «О защите суверенитета и конституционного строя». Данный документ, напомним, предусматривает передачу президентских полномочий Совбезу в случае гибели главы страны.

В тексте еще одобряется проект положения о Совбезе, его поручено вынести на утверждение президенту Беларуси. После чего он вступит в законную силу и будет опубликован.

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