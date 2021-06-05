Задушил подушкой из ненависти: житель Кричева задержан по подозрению в убийстве матери

Убивший мать мужчина стоял на специализированном учете у психиатра. Фото: СК.

Частный дом в Кричеве загорелся в четверг, 3 июня. Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали возгорание, а во время тушения обнаружили тело погибшей 79-летней хозяйки дома. Следователи заподозрили, что смерть женщины носит криминальный характер. Подробности сообщила пресс-служба СК.

В итоге судмедэкспертиза показала, что смерть пенсионерки наступила из-за удушения. По подозрению в убийстве был задержан 55-летний сын погибшей. В страшном преступлении мужчина сознался.

- Следователю во время допроса подозреваемый признался, что между ним и матерью на почве личной неприязни произошел конфликт, в результате которого он задушил пожилую женщину подушкои . Мужчина заключен под стражу, идет следствие, - сообщили в СК.

В отношении задержанного мужчины Кричевский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по обвинению в убийстве заведомо престарелого лица (п.2 ч.2 ст.139 УК РБ).

Известно, что мужчина находится на специализированном учете у психиатра, раньше к нему применялось принудительное лечение.

Также следователями устанавливаются обстоятельства возгорания дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси 20-летнего обвиняемого в надругательстве над госфлагом хотят оправить в психбольницу.

Это произошло в Ивье - молодой человек сорвал флаг с фасада здания. По заключению экспертизы, парень нуждается в принудительном лечении (подробности).

Фотофакт. В «Минск-Мире» мужчина кувалдой разнес стены сразу в нескольких квартирах.

Мужчина был задержан. Сотрудники милиции проводят проверку (подробности).

В Рогачеве женщина выбросила с балкона осколки керамической посуды - они ранили четырехлетнего ребенка.

У мальчика рана затылка (подробности).