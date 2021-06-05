Международная федерация журналистов приостановила членство Белорусского союза журналистов

Провластный союз журналистов могут исключить из Международная федерация журналистов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стало известно, что Международной федерацией журналистов (IFJ) принято решение приостановить членство провластного Белорусского союза журналистов в организации. Об этом сообщается в Твиттере IFJ.

В федерации сообщили, что административный комитет «рекомендовал отстранить» Белорусский союз журналистов от членства в IFJ.

- Журналисты заслуживают всесторонней поддержки в это критической время. Освободите заключенных журналистов! - призвали в Международной федерацией журналистов.

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