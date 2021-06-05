Глава МВД Литвы заявила о «гибридной войне» со стороны Беларуси и назвала ответные меры

Литва обеспокоена возросшим потоком мигрантов-нелегалов с территории Беларуси. Фото: Оксана БРОВАЧ

Власти Литвы заявили, что Беларусь ведет в отношении страны «гибридную войну» и оказывает давление, пишет Delfi.

По словам главы МВД Литвы это показывает ставший более интенсивным поток нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву.

- Однако ситуация управляемая. Для защиты границы у нас есть все необходимые средства, в это вовлечены все ведомства, - поспешила заверить литовский министр внутренних дел Агне Билотайте.

При этом министр заявила, что возросшая нелегальная миграция - это только одно из средств давления Беларуси на Литву. И добавила, что при усложнении ситуации литовские правоохранители разработали несколько планов, в том числе «план прикрытия», когда при значительном росте потока нелегалов для охраны границы привлекут армию.

- Кроме того, Литва намерена снизить привлекательность миграции. Сейчас большая часть мигрантов, которые просят убежища в Литве, позже уезжают на Запад. Планируется запретить тем, кто просит о статусе беженца, в течение определенного времени покидать территорию страны, - уточнила Билотайте.

Также Литва увеличит места для поселения мигрантов. Рассматривается возможность даже армейского палаточного лагеря.

Еще на госгранице ускорены процессы установки отслеживающих систем. На данный момент системы охватывают 38 процентов границы с Беларусью, в 2022 год планируется достичь 100 процентов.

Как официально сообщает Служба охраны госграницы Литвы, с начала года в Литву из Беларуси пытались попасть около 250 мигрантов, в основном, граждан Ирака. Это в три раза больше, чем за весь 2020 год. А на днях только за одни сутки литовскими пограничниками было задержано 52 нелегала.

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