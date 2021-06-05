Депутат Андрей Савиных в комментариях Фейсбука о ранах на руках у Протасевича: «КПЗ - не санаторий, условия содержания разные»

Депутат Андрей Савиных высказался о Романе Протасевиче. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусский депутат Андрей Савиных в программе канала «Беларусь 1» высказался о блогере Романе Протасевиче, которого задержали после непредвиденной посадки самолета в Минске.

Савиных заявил: "Я с уверенностью могу сказать, что огромное количество людей очень сильно напряглось из-за того, что Протасевич дает показания в СК Беларуси. Почему? Потому что он близко стоял к организации планов по перехвату власти в Республике Беларусь. Он знает, как эта операция финансировалась, каким образом".

Своим мнением Савиных поделился и у себя на странице в Фэйсбуке, опубликовав ссылку на интервью, размещенное на его сайте. Пользователи соцсети стали активно обсуждать высказывания депутата, вспомнив недавнее интервью с арестованным блогером в эфире программы "Марков. Ничего личного" на ОНТ, где Роман Протасевич отвечал на вопросы ведущего об оппозиции, протестах, телеграм-каналах и т.д.

Не все пользователи верят в то, что Протасевич добровольно согласился на такое интервью:

"Если бы он сделал эти заявления на свободе - другой разговор". На комментарий: "Доказательства добытые незаконным путем..." Савиных ответил: "Я уверен, что дает он показания без какого либо физического принуждения. Следствие идет в полном соответствии с законом, даже если вам это не нравится".

На руках Романа Протасевича зрители заметили раны и предположили, что они от наручников или от стяжек. Фото: скриншот видео.

В комментариях на замечание "На руках Романа (стоп-кадр) явные раны от стяжек" Савиных ответил: "КПЗ - не санаторий, условия содержания разные".

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