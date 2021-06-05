Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 июня 2021 года: уже 2900 смертей, но меньше 1000 заразившихся за сутки

Стало известно, сколько человек еще заболели коронавирусом на 5 июня в Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Минздраве Беларуси сообщили обновленную официальную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией на субботу, 5 июня.

В этот день была преодолена новая психологическая цифра по смертности от коронавируса. Общее число летальных исходов составило 2900 пациентов.

- За минувшие сутки в Беларуси скончались 8 пациентов с выявленным коронавирусом, - прокомментировали в ведомстве.

Что касается других данных по заболеваемости, то за сутки коронавирус подтвердился еще у 857 человек. Общая цифра с начала пандемии уже 398 тысяч 909 человек.

Выписали за сутки 1 тысячу 74 выздоровевших пациента. С начала пандемии COVID-19 переболели и были выписаны 391 тысяча 3 жителя Беларуси.

- За минувшие сутки выполнено 15 тысяч 752 теста. Всего в стране проведено более 6,409 миллиона тестов, - добавили в Минздраве.