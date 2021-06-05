Политолог Шрайбман уехал из Беларуси, его имя прозвучало в интервью Протасевича на ОНТ

Артем Шрайбман решил уехать из Беларуси. Фото: ilinterviews.com

В личном телеграм-канале политического аналитика Артема Шрайбмана появилась информация о том, что он выехал из Беларуси, пишет interfax.by.

Ранее «Комсомолка» писала подробно о том, что говорил задержанный блогер Роман Протасевич во время почти 1,5-часового интервью государственному телеканалу ОНТ.

В том числе в эфире прозвучали слова о том, что Шрайбман был членом чата «Love Hata», который называют координатором протестов в Беларуси. Для Артема Шрайбмана обвинения, озвученные Протасевичем, стали основанием для того, чтобы покинуть Беларусь.

- Иронично получилось. Утром 3 июня выходит выпуск проекта «Редакция», который завершается моими словами о том, что я не чувствую прямой угрозы и поэтому не уезжаю из Беларуси, а уже вечером я в спешке собираю вещи и выбираюсь из страны, - написал политолог.

Комментируя информацию о своей причастности к «протестному чату» Шрайбман заявил, что Протасевич «преувеличил его участие в процессе». Политолог добавил, что в чате он был до конца 2020-го года. А начиналась «Love Hata», по его словам, как «простая онлайн-сходка блогеров», а тема протестов стала в чате ключевой по мере нарастания массовых акций.

- Мой интерес был в том, чтобы наблюдать вживую, как общаются те, кого к августу стали называть координаторами белорусской революции, - заметил Шрайбман.

Также он сказал, что обсуждение деталей протестов происходило на созвонах «координаторов», в которых он не участвовал из соображений безопасности, а также из-за его личного убеждения в том, что «аналитик не может и не должен становиться участником процессов».

- Многие люди критикуют меня за это самоустранение, но я просто не смог бы честно анализировать политику и заниматься ей одновременно, - пояснил политолог.

Еще он сказал, что в списке «координаторов протестов» его указали в эфире ОНТ еще в декабре 2020-го года, то есть полгода назад, но считал тогда, что «предъявить ему нечего». Сейчас он почувствовал «переход в зону некомфортного риска».

- Не знаю, грозил ли мне арест. Интервью Романа пустили в эфир, не задержав меня накануне, хотя я не прятался. Может, и сейчас все бы закончилось, как полгода назад, то есть ничем. Но спокойно жить и работать в стране при таких вводных дальше было бы сложно. Поэтому пришлось пойти на очень некомфортное решение - уехать. Обе альтернативы - СИЗО и ежедневное ожидание СИЗО - были еще хуже, как для меня, так и для близких, - добавил политолог.

В конце сообщения, Шрайбман написал, что никакой обиды на Протасевича у него нет и быть не может.

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