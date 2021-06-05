Популярный стиральный порошок запретили в Беларуси

Порошок запретили из-за неверных данных о его пенообразующей способности. Фото: pixabay.com

В Беларуси запретили продавать стиральный порошок известной марки. Под запретом оказался российский порошок Persil - «Персил Колор Свежесть от Vernel». Такая информация появилась в реестре опасной продукции, запрещенной к ввозу и распространению в Беларуси.

Под запрет порошок попал из-за неверно указанного назначения моющего средства.

- В описании изготовитель в маркировке умышленно указал назначение продукции «для стирки изделий в стиральных машинах-автоматах», но при этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой (пенообразующая способность составила (206±7) мм при норме не более 180 мм, - сообщили службе.

В Беларуси запретили российский стиральный порошок-автомат. Фото: danger.gskp.by

Таким образом, из-за ошибки в данных о «пенообразующей способности» потребители вводятся в заблуждение, а кроме того, не исключается риск для использования в стиральных машинах с фронтальной загрузкой. Продажи данного порошка ограничиваются с 5 июня.

Напомним, Государственный комитетом по стандартизации Беларуси создал реестр опасной продукции для информирования поставщиков, продавцов и покупателей о том, какие товары из-за своих технических или вкусовых качеств не могут продаваться в Беларуси. Данные в реестре обновляются каждую неделю.

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