Видеофакт. Белорусские силовики на границе с Литвой задержали двух брестчан участников протестов в августе 2020 года

Брестчан задержали за участие в августовских протестах. Фото: стоп-кадр | видео МВД

В пресс-службе МВД сообщили о задержании двух участников массовых протестов в Бресте в августе 2020-го года.

Спецоперацию по задержанию провели вечером 4 июня на территории Ивьевского района оперативники ГУБОПиК при силовой поддержке милиции Гродненской области и Лидской погрангруппы.

Сообщается, что задержанные брестчане, 21- и 27-летний мужчины, были задержаны в полутора километрах от государственной границы с Беларусью. Они хотели попасть в Литву. На видео, которое опубликовало МВД, оба говорят о том, что хотели жить и работать в Литве.

- Задержанные жители Бреста находились в международном розыске за участие в массовых беспорядках. Долго время они скрывались в России, а 2 июня прибыли в Минск, чтобы попытаться перебраться на территорию Евросоюза, - прокомментировал Александр Лаврукович, начальник брестского управления ГУБОПиК МВД.

На задержанных составлены административные протоколы за незаконное пересечение госграницы.

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