Ситуация улучшается? За май в мире на 20% меньше заражений COVID-19, чем в апреле

В мае в мире выросло число летальных исходов от коронавируса. Фото: pixabay.com.

Анализ статистики по заболеваемости коронавирусной инфекцией свидетельствуют об общем снижении уровня заболеваемости COVID-19 в мире. Число подтвержденных случаев «ковида» в мире в мае примерно на 20 процентов ниже показателя за минувший апрель, сообщило ТАСС. При этом, напомним, в апреле общий уровень заболеваемости был максимальным за все время пандемии.

Российское информагентство констатирует - заболеваемость по итогам мая опустилась до уровня января.

Всего в мире за май было зарегистрировано 18,4 миллиона заразившихся коронавирусом. В апреле этот показатель составлял более 22 миллионов «ковидных».

Однако при этом заметно возросло число летальных исходов - почти на 17,5 процента. Если в апреле здравоохранительные ведомства по всему миру зарегистрировали примерно 302 тысячи смертей пациентов с выявленным коронавирусом, то в мае – уже свыше 354 тысяч погибших. Наибольшим уровень смертности был в январе 2021-го - более 400 тысяч человек.

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