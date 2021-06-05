Стало известно, когда будет сдан долгострой у Белгосцирка, и как переименуют «БПС-Сбербанк» Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Одно из зданий комплекса, расположенного по проспекту Независимости у Белорусского государственного цирка займет штаб-квартира БПС-Сбербанка. Переезд запланирован на март 2022 года. Об этом рассказал председатель правления банка Игорь Меркулов, сообщает портал onliner.by.

Весь комплекс зданий у Белгосцирка перешел к «Группе Сбербанк» после того, как предыдущий застройщик не смог выполнить свои обязательство. За него был погашен долг в размере 50 миллионов долларов.

- «Группа Сбербанк» внимательно относится к своим обещаниям. Активная фаза строительства началась в 2020 году. На данный момент ежедневно работает 450-500 человек. Комплекс полностью должен быть сдан к декабрю 2022 года, - сказал Меркулов.

По словам Меркулова, на днях собрание акционеров приняло решение переименовать «БПС-Сбербанк» в «СберБанк».

Напомним, что комплекс зданий у цирка начинала строить компания «Элит Эстейт» Юрия Чижа под чемпионат мира по хоккею в 2014 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что будет с долгостроем «Грушевский Посад» в Минске, рассказали в Мингорисполкоме.

Кроме того, в столичной мэрии прокомментировали отмену жилищных облигаций как механизма оплаты. (подробности)

«Инвестор недооценил ситуацию». Замглавы Минска рассказал, когда достоят «Газпром центр».

Пока готова лишь нижняя часть фундаментов - сейчас их снова оценивают (подробности).