В центре Минска 6 июня может ощущаться запах газа – в Мингорисполкоме назвали причину

В Минске в районе улицы Купалы 6 июня может ощущаться запах газа. Фото: БелТА

В Мингорисполкоме предупредили, что в столице в районе улицы Я. Купалы (от моста через реку Свислочь до улицы м. Богдановича) 6 июня, в воскресенье, может ощущаться запах газа. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- В воскресенье, 6 июня, от моста через реку Свислочь до улицы М. Богдановича будут проводиться ремонтные работы на газопроводе, которые будут сопровождаться сбросом газа в атмосферу. В воздухе может ощущаться запах газа, - написано в сообщении.

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