В МВД сообщили о задержании директора частной типографии, который печатал незарегистрированные газеты, стикеры и листовки. Фото: скриншот с видео МВД

В Министерстве внутренних дел сообщили о задержании директора частной типографии, который печатал незарегистрированные газеты, стикеры и листовки. Информация была размещена в телеграм-канале ведомства.

- Весной был задержан распространитель протестных газет и листовок. А недавно сотрудники ГУБОПиК смогли установить и изготовителя данной продукции. По информации, с осени 2020 года 39-летний директор частной типографии по производству рекламы печатал незарегистрированные газеты, стикеры и листовки протестного содержания, при помощи оборудования фирмы. Несколько курьеров продукцию распространяли по всей стране. На данный момент, сотрудники милиции устанавливают человека, который через интернет заказывал и оплачивал данную услугу, - прокомментировали в МВД.

В ведомстве также добавили, что изъятые весной материалы следователи УСК по Минску признали продукцией СМИ, в которых распространяются публичные призывы к действиям, направленные на причинение вреда нацбезопасности Беларуси.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело. Владелец типографии признан подозреваемым. Он и задержанный в марте курьер также обвиняются в организации и подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок, - рассказали в МВД.

В ведомстве отметили, что работа по установлению всех причастных к изготовлению и распространению нелегальной печатной продукции продолжается.

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