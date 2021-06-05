Директор департамента по авиации: «Санкции Евросоюза в отношении «Белавиа» - рейдерский захват рынка»

Директор департамента по авиации назвал санкции Европейского союза в отношении авиакомпании «Белавиа» рейдерским захватом рынка Фото: Сергей ГАПОН

Директор департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский в эфире телеканала ОНТ назвал санкции Европейского союза в отношении авиакомпании «Белавиа» рейдерским захватом рынка.

- На данный момент, идет процесс удушения. Санкции Евросоюза – рейдерский захват рынка и бизнеса авиакомпании, которая вообще не принимала участия в событиях, связанных с экстренной посадкой самолет Ryanair в Минске 23 мая, - прокомментировал Сикорский.

По его словам, если бы своевременно не среагировали на письма, то были бы обвинения, что мы не выполнили требования авиационной безопасности.

- Почему два письма было? Потому что, если бы своевременно не среагировали хотя бы на одно из них, что реакция была бы точно такая же. Только нас бы обвинили в том, что мы не выполняем требования авиационной безопасности. И это было бы гораздо хуже. Нас сейчас винят в том, что мы профессионально свою работу выполняли. К слову, когда была проверка ICAO, Беларусь получилась оценку 100, - заявил Сикорский.

Он также добавил, что сейчас есть несколько важных направлений работы.

- Мы взаимодействуем с международными организациями, чтобы развенчать фейки, - отметил Сикорский.

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