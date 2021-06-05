Посол России в Беларуси Лукьянов: «На моем столе каждое утро брестский сыр»

Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов заявил, что белорусская продукция – это цена и качество. Фото: БелТА
Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов на встрече с главой Брестского облисполкома Юрием Шулейко заявил, что белорусская продукция – это цена и качество, сообщает БелТА.
- На моем столе каждое утро брестский сыр. Когда я вижу продукцию, которая произведена в Беларуси, уже знаю, что это цена и качество. И они меня устраивают, - отметил Лукьянов.
Он добавил, что белорусским производителям можно не тратиться на рекламу своих продуктов на территории России.
- На мой взгляд, лучше понижать себестоимость производимой продукции. И это самая лучшая реклама, - заявил Лукьянов.
Со своей стороны, Юрий Шулейко отметил, что брестский регион заинтересован в российских инвестициях, а в области работает много компаний с российским капиталом.
Также, по словам Шулейко, пандемийный спад производства преодолен.
- Предприятия по производству продуктов питания в регионе уже дают хороший рост. Брестская область особая как поставщик продовольствия. У нас мощный кластер по производству и переработке мяса и молока, - подчеркнул Шулейко.
Во время встречи стороны затронули тему организации авиарейсом между Брестом и российскими регионами, также говорили о снятии в перспективе пандемийных барьеров при движении наземного общественного транспорта.
Шулейко заявил, что Союзные программы дают хороший результат и не только в экономике. В частности, за средства бюджета Союзного государства в 2018-2020 годах удалось провести реконструкцию Брестской крепости. Проект по реконструкции продолжат реализовывать и в 2022 году.
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