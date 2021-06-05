В Беларуси на 6 июня объявлен желтый уровень опасности Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси в воскресенье, 6 июня, объявлен желтый уровень опасности из-за гроз. Информация об этом размещена на сайте pogoda.by.

В стране будет преобладать переменная облачность. По юго-востоку местами, а днем во многих районах пройдут кратковременные дожди. В дневные часы возможны грозы. Ветер будет преобладать северный умеренный, а при грозах порывистый.

Ночью температура воздуха составит 10-15 градусов со знаком плюс, местами – 8-9 градусов. Днем воздух прогреется до 25 градусов.

В Минске 6 июня осадков не ожидается. Ветер ожидается северный, северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 13 градусов, а днем – до 23 со знаком плюс.

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