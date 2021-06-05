Головченко: «Комплекс мер в ответ на западные санкции уже готов»

Головченко заявил, что комплекс мер в ответ на западные санкции уже готов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в эфире программы «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1» заявил, что комплекс мер в ответ на западные санкции уже готов.

- Мы все же надеемся на то, что разгоряченные головы остудятся и взвесят в том числе интересы своего бизнеса в Беларуси. Если проанализировать все заявления главы государства за последние десятилетия на международных площадках, то всегда лейтмотивом звучало, что мы хотим мира и спокойствия в регионе, а также выступаем за пояс добрососедства и хотим выстраивать равноправные партнерские отношения. Для этого мы делали все. Если же речь идет об ущербе нашим компаниям, то мы имеем полное право компенсировать этот ущерб. Комплекс мер в ответ на санкции уже готов, - подчеркнул Головченко.

Он обратил внимание, что в Беларуси работает большое количество иностранных предприятий, в том числе из тех стран, которые проводят особо недружественную политику.

- Они могут потерять наш рынок. Да, пусть он не такой и большой, но вместе с тем объем инвестиционного импорта Евросоюза – это миллиарды в год. Хотелось бы, чтобы западные политики подумали о судьбах бизнесменов, - сказал премьер-министр.

Роман Головченко также добавил, что Беларусь будет вынуждена уходить от западных товаров, западных технологий.

- Да, мы будем вынуждены уходить от западных товаров, западных технологий. Но мы знаем, чем заменить, знаем поставщиков, готовых переориентироваться. На данный момент разрыв технологий минимальный. Мы готовы переключиться в том числе и на азиатские технологии, которые за последние десятилетия семимильными шагами движутся вперед. По предварительным подсчетам, только один Китай может заменить около 90% европейских и американских технологий. К этому еще можно добавить российские технологии, которые развиваются достаточно активно, - пояснил Головченко.

Премьер-министр заявил, что будет обеспечена поддержка всех слоев населения, которые могут пострадать от санкций.

- Мы готовы к тому, чтобы применять специальные защитные меры в отношении нашего рынка. И это касается не только инвестиционного импорта в Беларусь, но и товаров народного потребления. У нас имеются все полномочия для того, чтобы действовать в защиту наших интересов, - подытожил Головченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЕС окончательно запретил полеты белорусских самолетов в Европу и над Европой.

«Белавиа» теперь летает только в Россию, Казахстан, Грузию, Армению. (подробности)

С 3 июня США возобновили санкции в отношении «Белнефтехима» и еще восьми госпредприятий.

Санкции были приостановлены в 2015 году. (подробности)