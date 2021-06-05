Головченко – об инциденте с самолетом Ryanair: «Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке»

Головченко заявил, что белорусская сторона намерена отстаивать свои интересы в судебном порядке по причине инцидента с самолетом Ryanair. Фото: Reuters

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в эфире программы «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1» рассказал, что белорусская сторона намерена отстаивать свои интересы в судебном порядке по причине инцидента с самолетом Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в Минске.

- Авиационные власти Беларуси уже с самого начала обратились ко всем причастным с просьбой предоставить данные объективного контроля. И до сих пор ни одного такого документ в наш адрес не поступило. При этом все данные объективного контроля с белорусского стороны были немедленно направлены по установленным каналам в ICAO и ряд других европейских структур, занимающихся авиационной безопасностью, - сказал Головченко.

Он добавил, что западные политики требуют немедленного расследования ситуации, которая произошла с рейсом Ryanair.

- Безусловно, но тоже хотим этого, но вопрос не к нам. Мы выступили на заседании Совета ICAO (Международная организация гражданской авиации – Ред.), озвучили свою позицию, но ICAO так до сих пор и не приступила к расследованию. Меня проинформировали, что комиссия пока не сформирована, - отметил премьер-министр.

По словам Головченко, белорусская сторона намерена отстаивать свои интересы в судебном порядке.

- Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке. Думаю, что нам удастся добиться компенсации всего нанесенного нам ущерба, - подчеркнул Головченко.

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