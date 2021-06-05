Власти Греции запретили «Белавиа» полеты в страну до 5 июля. Фото: pixabay.com

Власти Греции также запретили самолетам авиакомпании «Белавиа» полеты в страну. И призвали греческие самолеты избегать белорусского воздушного пространства.

Управление гражданской авиации Греции в субботу, 5 июня, выпустило извещение, в котором было написано о том, что до 5 июля устанавливается запрет на полеты белорусских авиакомпаний над воздушным пространством Греции, а также на посадку в аэропортах Греции.

Напомним, что с 5 июня Европейский союз официально закрыл для белорусских самолетов свое воздушное пространство и аэропорты.

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