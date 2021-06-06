Генсек НАТО высказался о более тесном сотрудничестве Беларуси и России

Генсек НАТО заявил, что ситуацию в Беларуси обсудят на саммите альянса в Брюсселе. Фото: РБК

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об обеспокоенности стран альянса более тесным сотрудничеством России и Беларуси. Он упомянул об этом в интервью газете Welt am Sonntag, пишет ТАСС.

- Союзники серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством Москвы и Минска в последние месяцы, - отметил Столтенберг. Он считает, что зависимость Беларуси от России возрастает.

- НАТО - оборонительный альянс. Я не хочу много спекулировать, но мы бдительны и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Белоруссии, - добавил генсек НАТО и заявил, что в серьезном случае они готовы защитить каждого участника альянса от любой угрозы, которая исходит от Минска и Москвы.

По словам генерального секретаря, тему событий в Беларуси будут обсуждать на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе.