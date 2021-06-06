В Минске построят четыре студенческих общежития: когда и для каких вузов

В Студенческой деревне появится еще одно общежитие Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Общежития появятся в Минске в течение ближайших четырех лет, пишет «Минск – новости». Строительство будет вестись за счет кредитных денег «Беларусбанка», долг и проценты по нему погасят за счет средств госбюджета, рассказали в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома.

Одно из общежитий на 1030 мест появится рядом с жилым комплексом «Магистр» недалеко от учебного корпуса № 15 БНТУ. Заселять в новый кампус будут студентов того же вуза.

Рядом появится еще одно общежитие, рассчитанное на такое же количество студентов, на этот раз - Белорусского государственного технологического университета.

700-местный корпус построят в районе пересечения пр. Победителей — ул. Радужной, жить в нем будут студенты Белорусского государственного университета физической культуры.

На территории Студенческой деревни, в районе пересечения ул. Семашко и Каролинского проезда, вырастет общежитие на 1 030 мест. Из них 530 отдадут студентам Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники и 500 — Белорусского государственного медицинского университета.