Актриса Кристина Дробыш написала трогательное письмо с иллюстрациями Дмитрию Гопте – парню с особенностями развития, который попал в колонию

Такое письмо актриса написала Дмитрию Гопте. Фото: Кристина Дробыш, Facebook

- Гэта быў складаны ліст. Бо ёсць пэўныя ўмовы, каб Дзіма сапраўды змог яго прачытаць. Я спадзяюся, мне ўдалося. Мама, калі мае некалькі гадоў мастацкай школы былі дзеля гэтага, то значыць усё было слушна, значыць яны былі вартыя таго, - так о письме Дмитрию рассказала Кристина Дробыш в своем аккаунте в Facebok.

«Ты очень смелый и сильный. Даже сильнее, чем ты сам можешь себе представить. А это мы, нас много, и мы очень тебя ждем. Думай, пожалуйста, о хорошем. Это моя рука. Если тебе станет грустно, ты всегда можешь взять меня за руку», - так Кристина написала в письме.

Дмитрий содержится в исправительной колонии № 3 в г. п. Витьба. Фото: Кристина Дробыш, Facebook

21-летнего парня с особенностями развития осудили за участие в протестах. Фото: Кристина Дробыш, Facebook

Актриса отправила его в исправительную колонию № 3 – там содержится 21-летний Дмитрий Гопта. Мама парня, Ольга рассказывала, что по развитию у ее сына зеркально противоположный возраст - как будто ему 12 лет. Дмитрия приговорили к двум годам лишения свободы за участие в протестах, которые прошли в августе 2020 в Жлобине. Экспертиза решила, что, несмотря на поведенческие проблемы, парень может отвечать за свои действия. Ольга рассказывала после свидания с сыном:

- Как только увидел меня, сразу на глазах у него заблестели слезы. Говорит, очень хочет домой, когда прощались - тоже плакал… На условия не жалуется: в камере - три человека, тепло, по пятницам - баня. Только что заниматься особо нечем. Ночами не спит - от нервов, наверное. Письма ему приходят от незнакомых людей, а сам он пишет плохо, поэтому будет просить других подписывать конверты с ответами. А что с ним будет в колонии - боюсь представить…

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