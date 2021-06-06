Нигерийский нападающий «Витебска» Оденигбо утонул в озере

Футболист в этом сезоне сыграл четыре матча в высшей лиге. Фото: Facebook

Кельвин Оденигбо утонул в озере Белое недалеко от деревни Новоселки Витебского района, пишет телеграм-канал "Трибуны".

Футболист в этом сезоне сыграл четыре матча в высшей лиге. В команде ФК «Витебск» он был с 26 марта 2021, контракт заканчивался 31 декабря 2021. Форвард перешел в «Витебск» на правах аренды из NAF Rockets, нигерийского футбольного клуба, который спонсируется ВВС Нигерии.

«Витебск» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси сезона 2021 года.

Напомним, в декабре 2018 вратарь футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков и его семья разбились в автокатастрофе, выжил только младший сын спортсмена. Андрею Щербакову было 27 лет. За футбольный клуб «Витебск» он играл с 2016 года, неоднократно признавался лучшим игроком сезона, входил в состав олимпийской сборной Беларуси в 2012 году.