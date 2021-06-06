Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 июня 2021 года: число заболевших за весь период пандемии приближается к 400 тысячам

Количество заболевших в Беларуси по-прежнему остается на уровне около 900 человек в день Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В телеграм-канале Минздрава появилась свежая статистика по заболеваемости коронавирусом в Беларуси. За последние сутки с Covid-19 зарегистрированы 943 пациента. Домой выписали 1 тыс. 363 человека.

10 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались, сообщает Минздрав. За весь период распространения коронавируса в стране умерли 2 тыс. 910 пациентов.

А количество заболевших с начала пандемии приближается к 400 тысячам: официально было зарегистрировано 399 тыс. 852 человека пациентов с положительным тестом на COVID-19.

Выздоровели 392 тыс. 366 пациентов, у которых раньше был подтвержден диагноз COVID-19.

За сутки в Беларуси выполнили 17 тыс. 923 теста, а всего в стране проведено 6 млн. 427 тыс. 830 тестов.

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