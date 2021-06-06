Белорусскую триатлонистку Валентину Зеленкевич во время тренировки в Москве сбил автомобиль

Спортсменке назначена операция. Фото: Instagram

О ДТП Валентина сообщила утром 6 июня в своем Instagram. Она опубликовала видео из машины «скорой», а затем из больницы.

- Я попала в аварию – меня на велосипеде сбила машина. У меня перелом челюсти со смещением в трех местах, выбиты и раздроблены зубы. Зашили подбородок, нужна операция, но до понедельника меня не прооперируют, - рассказала спортсменка в соцсети. – Операция планируется на начало следующей недели, мне нужно будет установить металлические пластины в челюсть.

Валентина Зеленкевич – мастер спорта Беларуси по плаванию и триатлону. В августе 2020 спортсменка осталась без работы в Беларуси и переехала в Россию. Сейчас Валентина работает тренером по плаванию в клубе триатлона и циклических видов спорта в Москве.