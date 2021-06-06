В Мозыре парень, пытаясь разжечь мангал, травмировал себя и годовалую дочь

Пострадавшие сейчас в больнице. Фото: www.rajon.lv

О происшествии спасателям сообщили вечером 5 июня из приемного покоя Мозырской больницы. Выяснилось, что семья из трех человек отдыхала на территории гаражного кооператива, сообщает МЧС. 24-летний парень разжег мангал, чтобы приготовить шашлыки. Потом взял на руки годовалую дочку и решил добавить жидкость для розжига в уже горящий мангал. Пластиковая бутылка в его руках треснула, жидкость попала на руки и одежду ребенка и ее отца. Он сбил пламя, и на своей машине поехал с женой и ребенком в больницу.

С диагнозом «термические ожоги 12% тела» молодого человека госпитализировали в травматологическое отделение, его дочь с диагнозом «термические ожоги 13% тела» сейчас в реанимации.

БУДЬ В КУРСЕ

МЧС напоминает о том, как правильно использовать открытый огонь при приготовлении шашлыков.

На даче или приусадебном участке мангал лучше расположить в специально отведенном для этого месте, вдали от дома и хозяйственных построек

Не оставляйте разожжённый мангал без присмотра, и не доверяйте разведение огня детям.

Раздуваемые ветром искры могут разлететься на большое расстояние, затем начинается тление и горение. В МЧС рекомендуют использовать специальные угли и мангал и держать под рукой огнетушитель или емкость с водой.

Не разжигайте костер или мангал над низко растущими деревьями.

Нельзя использовать для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин): горючие пары во время поднесения спички могут опалить вас, а если в мангале или костре есть хоть одна искорка, то не исключена вероятность того, что бутылка с жидкостью может вспыхнуть в ваших руках.