На понедельник, 7 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Дожди ожидаются по всей стране Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Об оранжевом уровне опасности предупреждает Белгидромет. Днем в понедельник, 7 июня почти по всей стране ожидаются грозы, местами град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра. В Минске тоже ожидается гроза. Ночью местами по стране пройдут дожди, температура опустится до +9…+15 градусов. Днем прогнозируется до +20…+26 градусов.

На воскресенье, 6 июня был объявлен желтый уровень опасности.

Напомним правила поведения при грозе.

Чтобы вас не ударило молнией, если вы находитесь на открытом пространстве, не прячьтесь под высокими деревьями. Лучше лечь на землю или сесть в сухую яму, пригнув голову. Если вы с друзьями, присядьте на корточки, не прикасаясь друг к другу. Ни в коем случае нельзя бегать и купаться! Если вы едете на мотоцикле или велосипеде, остановитесь и отойдите метров на 30 от него. Если едете на авто – остановитесь, закройте окна и пережидайте грозу в салоне. Нельзя разговаривать по телефону, если вы дома – выключите все электроприборы, закройте окна и дымоходы и не топите печь, советует МЧС.