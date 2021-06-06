Умер заразившийся коронавирусом актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Артем Анчуков

Артем Анчуков умер после заражения коронавирусом. (Фото: artem_anchukov / Instagram)

Актер Артем Анчуков, известный публике по своим ролям в российских сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», умер на 40-м году жизни после заражения коронавирусом. Об этом сообщила певица Татьяна Буланова в Instagram.

«Ковид. Утром Артема Анчукова не стало», – написала она в комментариях.

Сначала у него поднялась температура, затем он попал в больницу, там начались осложнения, он не смог выкарабкаться.

Артем Анчуков родился 19 июля 1981 года в Вологде. Он окончил в Санкт-Петербурге Российский государственный институт сценических искусств (СПбГАТИ) в 2003 году. Снимался в кино, среди его работ – роли в сериалах «Морские диаволы», «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей». Всего в фильмографии Анчукова свыше 60 работ.

Читайте также:

Ситуация улучшается? За май в мире на 20% меньше заражений COVID-19, чем в апреле

Заболеваемость коронавирусом снизилась до январского уровня, сообщают СМИ (подробности).

Ученые назвали симптомы заражения коронавирусом после вакцинации

Вакцины от COVID-19 резко снижают вероятность заражения, но подхватить вирус между дозами препарата и сразу после укола все еще возможно (подробности).

Ученые назвали причину образования тромбов из-за вакцин AstraZeneca и J&J

Первые случаи опасных осложнений после прививки были зарегистрированы в Австрии в марте (подробности).