Словения отозвала согласие на работу почетного консульства Беларуси в Любляне. Фото: pixabay

Словенское правительство отозвало согласие на работу белорусского почетного консульства в Любляне. Соответствующее решение кабмина этой страны опубликовано в словенском «Официальном вестнике».

«Правительство Республики Словения отзывает свое согласие на открытие Консульства Республики Беларусь в Республике Словения с местонахождением в Любляне, – сказано в документе.

Ранее о возможном закрытии почетного консульства заявил министр иностранных дел Словении Анже Логар. Теперь об этом объявлено официально, решение вступило в силу 4 июня. Оно связано с молчанием почетного консула Янеза Шкрабеца по поводу инцидента с самолетом Ryanair и политики белорусских властей. От него ждали, что он открыто заявит о своей позиции по этим вопросам, но этого не произошло.

Напомним, что почетным консулом Беларуси в Словении в сентябре 2016-го был назначен директор компании «РИКО» Янез Шкрабец.

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