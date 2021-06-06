Страшная авария на чаусской трассе: водитель решил совершить обгон и врезался в фуру –погибли четверо, включая ребенка

Четыре человека, включая ребенка, погибли в ДТП на чаусской трассе. Фото: Фото: ДТП и ЧП Могилев

Смертельна авария произошла в воскресенье, 6 июня, на Чаусской трассе недалеко от деревни Романовичи. В результате ДТП погибли четыре человека, в числе которых – ребенок. Об этом сообщает «МогилевОнлайн».

Как рассказали очевидцы, водитель автомобиля Citroën выехал через две сплошные, чтобы обогнать другую машину. Ему навстречу ехала фура. Водитель легковушки не справился с управлением и на полном ходу въехал в грузовик. Водитель большегруза пытался затормозить, но у автомобиля лопнуло колесо, в результате предотвратить аварию не получилось.

Погибли водитель и трое пассажиров, среди которых был 1,5 годовалый ребенок. Находившийся за рулем фуры мужчина не пострадал.