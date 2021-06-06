В МИД России отреагировали на слова генсека НАТО о сотрудничестве Москвы и Минска

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о сотрудничестве Минска и Москвы. Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о сотрудничестве Минска и Москвы. Захарова считает, что нормальное взаимодействие России и Беларуси не входит в планы НАТО.

– Вот вам и ответ на вопрос, что Запад так неистово взялся за Беларусь. Нормальное эффективное взаимодействие двух стран в планы НАТО не входит. Нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела то одной страны, то другой, то одновременно лезть к обеим, лишь бы не допустить естественного хода взаимовыгодной интеграции, – написала Захарова в Telegram.

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил об обеспокоенности стран альянса более тесным сотрудничеством России и Беларуси. Он считает, что зависимость Беларуси от России возрастает. В связи с этим подчеркнул, что в НАТО очень внимательно наблюдают за тем, что происходит в Беларуси, и в серьезном случае они готовы защитить каждого участника альянса от любой угрозы, которая исходит от Минска и Москвы.

Захарова, в свою очередь, заявила, что у альянса за десятилетия накопились нерешенные проблемы, к которым «сейчас прибавился еще и внутренний терроризм в США».

– Вот чем следует срочно заняться странам-членам, а не вымышленными угрозами, – написала она.

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