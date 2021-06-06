В СК рассказали подробности страшного ДТП с четырьмя погибшими в Могилевском районе

Четыре человека погибли в ДТП в Могилевском районе. Фото: СК

В ДТП в Могилевском районе 6 июня погибли четыре человека, в том числе двухлетний ребенок. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«По предварительным данным, сегодня на автодороге Чаусы-Могилев вблизи д.Романовичи, 36-летняя женщина, управляя автомобилем Citroen выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Man», – рассказали подробности в СК.

СК устанавливает обстоятельства смертельной аварии. Фото: СК

В результате аварии водитель и пассажиры легкового автомобиля, в том числе двухлетний ребенок, погибли на месте.

«В настоящее время следователями во взаимодействии со специалистами управления ГКСЭ по Могилевской области проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – добавили в СК.