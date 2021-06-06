Италия не дала разрешения аккредитовать Анатолия Глаза новым белорусским послом в этой стране

Анатолий Глаз. Фото: МИД.

Италия пока не дала разрешения на назначение послом Беларуси в этой стране Анатолия Глаза. Об этом сообщает Corriere della Sera. Процедура аккредитации нового белорусского посла в Италии временно приостановлена.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз может возглавить диппредставительство Беларуси в Италии только после того, как президент страны Серджио Маттарелла одобрит это. Однако в Риме не спешат давать соответствующее разрешение.

По данным источника, вопрос не может решиться уже несколько месяцев. В итальянском МИД говорят о необходимости проявлять осторожность и не торопиться, а также о «временной приостановке» процедуры аккредитации Анатолия Глаза в качестве посла Беларуси в Италии.

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