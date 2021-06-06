Супруга принца Гарри Меган Маркл родила второго ребенка

Меган Маркл родила девочку 4 июня. Фото: Innstagram

Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила девочку 4 июня. Соответствующее заявление распространил 6 июня представитель семьи.

Малышку назвали Лилибет Диана в честь покойной матери Гарри принцессы Дианы, а также в честь королевы Елизаветы II, у которой Лилибет - это домашнее прозвище.

Это второй ребенок для британского принца Гарри и его супруги. Первый – Арчи – появился на свет 6 мая 2019-го. Для королевы Елизаветы Лилибет Диана стала 11-м правнуком.

Отмечается, что и мама, и новорожденная чувствуют себя хорошо, они уже находятся дома. Девочка родилась в Санта-Барбаре в штате Калифорния. Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл переехали в США после ухода из королевской семьи.

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