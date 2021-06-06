Ученые назвали еще одно опасное последствие коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

COVID-19 может вызвать развитие синдрома Гийена-Барре. Об этом сообщает EurekAlert! со ссылкой на работу ученых из Бирмингемского университета.

По их данным, у многих пациентов с коронавирусом наблюдался иммунный ответ против органов и тканей собственного организма.

Как рассказал один из авторов статьи Алекс Рихтнер, антитела, которые вырабатывает организм после COVID-19, похожи на те, что вызывают аутоимунные болезни сердца и кожи.

Результаты исследования показали, что первые симптомы заболевания – это онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, а также проблемы с координацией. Именно такие признаки были зафиксированы у добровольцев, переболевших коронавирусом в легкой и тяжелой формах.

Синдром Гийена-Барре – это острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия. Ее проявления – вялые парезы, нарушение чувствительности, вегетативные расстройства. Впервые это заболевание описали французские врачи Жорж Гийен и Жан Барре в 1916 году.

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