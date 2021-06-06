В службе занятости возросло количество вакансий в государственных СМИ. Фото: pixabay

Количество предлагаемых в государственных СМИ вакансий увеличилось в последнее время: только Белтелерадиокомпания ищет более 100 сотрудников, сообщает «Еврорадио». В середине января вакансий на БТ было в 1,5 раза меньше.

Напомним, что после президентских выборов белорусские государственные СМИ лишились значительной части сотрудников. В знак протеста против фальсификаций и насилия десятки работников газет, радио и телеканалов уволились. На некоторое время в Минск приезжала группа с российского телеканала RT – помочь «в трудную минуту».

В настоящее время, как свидетельствуют данные государственной службы занятости, госСМИ не хватает сотрудников.

К примеру, в службе занятости есть 17 вакансий издательского дома «Беларусь сегодня». Туда входят газета «СБ. Беларусь сегодня», «Рэспубліка», «Сельская газета», «Альфа-Радио» и еще несколько медиа.

Нужны сразу четыре обозревателя. Требование – «стаж работы в печатных СМИ не менее 10 лет». Также ищут двух собственных корреспондентов и стилистических редакторов. Кроме того, издательскому дому нужны корректоры, редакторы, сисадмины и другие специалисты.

Ведущему «Альфа-Радио» предлагают зарплату от 265 рублей. Оплата труда других специалистов не особенно выше. Так, обозревателю обещают от 465 рублей. Однако, по данным «Еврорадио», сотрудники «Беларусь сегодня» получают на самом деле больше, многие – даже больше средней зарплаты по стране.

Ищет работников и агентство «Минск-Новости». Оно занимается новостным сайтом, радио и двумя газетами. Правда, специалистов подыскивают не в службе занятости, а при помощи других ресурсов. В частности, здесь нужны корреспонденты. Есть вакансии и в военном информагентстве «Ваяр».

На БТ нужно 10 корреспондентов и 11 редакторов. В Белтелерадиокомпании не хватает более сотни специалистов. Она зарегистрировала в государственной службе занятости сразу 103 вакансии. Медиахолдинг ищет работников разных областей: маркетологов, секретарей, звукорежиссеров, инженеров, продюсеров, политических обозревателей. Открыто сразу 10 вакансий для корреспондентов и 11 – для редакторов.

Специальные требования к сотрудникам не указаны, чем они будут заниматься, также не сообщается. Зарплаты, как и на «Беларусь сегодня», указаны маленькие: самая высокая – для «главного директора» (от 465 рублей). В целом же предлагают суммы, начиная от «минималки».

Вакансий от ОНТ и СТВ официально в службе занятости не зарегистрировано. При этом на сайтах телеканалов в соответствующем разделе есть предложения для режиссера и графического дизайнера, инженеров, редакторов, корреспондентов и продюсеров. Данные о зарплате не афишируются

Читайте также:

В МИД Британии призвали привлечь к ответственности лиц, записавших интервью Протасевича

Осудили трансляцию этой беседы и в правительстве Германии (подробности).

Соседи Дениса Дудинского сообщили, что к нему пришли сотрудники силовых структур

Телефоны Дениса и его жены Катерины пока не отвечают (подробности).

Бывший журналист президентского пула Дмитрий Семченко объяснил, почему уволился: «Молчать - значит умереть»

У себя в Инстаграме он высказался про насилие после протестов (подробности).