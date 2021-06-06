Видеофакт: болельщики футбольного клуба «Крумкачы» поддержали арестованного журналиста и игрока Ивулина

Поклонники футбольной команды «Крумкачы» на 25-й минуте матча с клубом «Слоним-2017» поддержали осужденного на 30 суток Александра Ивулина. Фото: Прессбол

Поклонники футбольной команды «Крумкачы» на 25-й минуте матча с клубом «Слоним-2017» поддержали осужденного на 30 суток Александра Ивулина. Видео этого момента опубликовано в соцсетях.

В частности, болельщики подняли белые листы, на которых была изображена цифра «25» (игровой номер Ивулина) и скандировали «А Саша выйдет?».

Напомним, что Александр Ивулин был задержан 3 июня. Во Фрунзенском РУВД на него составили протокол по части 3 статьи 24.23 якобы за флаг на окне квартиры. Журналист свою вину не признал и заявил, что при обыске флага не было. Он получил 30 суток ареста.