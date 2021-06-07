На Кипре 90 человек ожидают возвращения в Беларусь. Фото: pixabay.com

Возвращения в Беларусь на Кипре ожидают 90 человек. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал председатель правления Республиканского союза туриндустрии Филипп Гулый.

- Мы пока не имеем разрешения кипрских властей, но белорусская сторона полностью технически готова для того, чтобы забрать туристов домой. - На данный момент, последних туристов, которых мы должны вернуть – это Тунис. Там находится 209 человек. Рейсы прибыли ночью 7 июня в 1.30. Что касается Кипра, то там находятся 90 человек, которые ожидают возвращения в Беларусь,- прокомментировал Гулый.

Он отметил, что на прошедшей неделе к четвергу с балканского полуострова вывезли почти всех белорусских туристов.

Над возвращением туристов работают компания «Белавиа», Министерство спорта и туризма, Республиканский союз туриндустрии и операторы.

Напомним, что 23 мая в Минске самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку. На его борту находился блогер Роман Протасевич вместе со своей девушкой Софией Сапегой. Они были задержаны.

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В авиакомпании добавили, что также прорабатываются варианты, как вывезти белорусов с Кипра. (подробности)

Вместо Албании и Черногории - Египет, Турция, Грузия, ОАЭ. А из Туниса белорусов эвакуируют 4 и 6 июня.

Об этом сообщил минский туроператор и уточнил, кто оплатит дополнительные расходы. (подробности)