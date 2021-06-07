Под Гродно водитель легковушки отвлеклась от управления и врезалась в трактор – пострадал 11-летний ребенок

Под Гродно водитель легковушки отвлекся от управления и врезался в трактор. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

На автодороге «Гродно – Поречье» в субботу, 5 июня, водитель легковушки отвлеклась от управления и врезалась в трактор, который перевозил цистерну, смешивающую ядохимикаты. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

- За рулем автомобиля «Форд» находилась 37-летняя женщина. Около 12 часов дня она двигалась со стороны Гродно вблизи деревни Пересельцы. В какой-то момент водитель отвлеклась от управления и столкнулась с попутно двигавшимся трактором, который перевозил цистерну, смешивающую ядохимикаты, - прокомментировали в ведомстве.

Под Гродно водитель легковушки отвлекся от управления и врезался в трактор. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Под Гродно водитель легковушки отвлекся от управления и врезался в трактор. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

И добавили, что в автомобиле находился 11-летний мальчик. Он был доставлен в больницу с ушибом правой голени, травмой позвоночника и гематомой головы.

По факту случившегося ДТП назначена проверка.

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