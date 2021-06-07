В Малоритском районе 14-летний подросток решил искупаться и утонул. Фото: СК
В Малоритском районе 14-летний мальчик решил искупаться и утонул. Подробности случившегося опубликовали в телеграм-канале Следственного комитета.
- Удалось установить, что 14-летний подросток гостил у своей 27-летней сестры в Малоритском районе. В субботу, 5 июня, мальчик пошел гулять со своим 10-летним другом. Около 18.30 они находились недалеко от водоема в деревне Дропеевичи. Подросток решил искупать и утонул, - рассказали в ведомстве.
В СК добавили, что в ходе проведения поисково-спасательных мероприятий из воды извлекли тело подростка.
- Следователи провели осмотр места случившегося. Были опрошены очевидцы произошедшего, а также родственники погибшего. Назначен ряд экспертных исследований, с целью установления точной причины смерти подростка, - прокомментировали в СК.
По данному факты Малоритским районным отделом проводится проверка. Устанавливаются все детали случившегося.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Трагедия в Могилевской области: утонул ребенок.
Об этом сообщает портал областного управления МЧС. (подробности)
В Речицком районе в реке утонула 3-летняя девочка, ее оставили без присмотра.
Трагедия произошла в одной из деревень Речицкого района в понедельник, 22 марта. (подробности)
В Лунинецком районе трехлетняя девочка утонула в сажалке возле дома.
Бабушка с дедушкой наводили порядок во дворе и на несколько минут упустили внучку из вида (подробности).