В Малоритском районе 14-летний подросток решил искупаться и утонул. Фото: СК

В Малоритском районе 14-летний мальчик решил искупаться и утонул. Подробности случившегося опубликовали в телеграм-канале Следственного комитета.

- Удалось установить, что 14-летний подросток гостил у своей 27-летней сестры в Малоритском районе. В субботу, 5 июня, мальчик пошел гулять со своим 10-летним другом. Около 18.30 они находились недалеко от водоема в деревне Дропеевичи. Подросток решил искупать и утонул, - рассказали в ведомстве.

В СК добавили, что в ходе проведения поисково-спасательных мероприятий из воды извлекли тело подростка.

- Следователи провели осмотр места случившегося. Были опрошены очевидцы произошедшего, а также родственники погибшего. Назначен ряд экспертных исследований, с целью установления точной причины смерти подростка, - прокомментировали в СК.

По данному факты Малоритским районным отделом проводится проверка. Устанавливаются все детали случившегося.

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