Власти Сербии заявили, что не закроют воздушное пространство для Беларуси Фото: Сергей ГАПОН

В парламенте Сербии заявили, что не закроют свою воздушное пространство для Беларуси. Об этом в интервью агентству РИА-Новости сообщил председатель Народного парламента Сербии Ивица Дачич.

- Не думаю. Насколько мне известно, Сербия не принимала решения о закрытии воздушного пространства для Беларуси, так как мы не являемся членом Евросоюза, - сказал Дачич.

Сербия имеет статут кандидата на вступление в Европейский союза. Переговоры об этом начались в 2014 году.

Напомним, что в пятницу, 5 июня, Евросоюз официально заявил о том, что закрывает небо для белорусских самолетов.

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