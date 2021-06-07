Владелицу гродненского магазина «Адметнасць» Ольгу Веремеенко будут судить за пикетирование. Фото: со страницы Facebook Ольги Веремеенко

Владелицу гродненского магазина «Адметнасць» Ольгу Веремеенко будут судить за пикетирование. Трое суток она провела в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает порта Hrodna.life.

Ольга на данный момент на свободе. Ее ждет суд.

За трое суток, которые женщина провела в изоляторе временного содержания, она поменяла три камеры.

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