Стали известны соперники сборной Беларуси по хоккею на ЧМ-2022 в Финляндии. Фото: iihf.com

Определились соперники сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею-2022, который пройдет в Финляндии. Белорусская команда выступит в группе «В», об этом пишет «Прессбол».

На чемпионате мира по хоккею-2021, который состоялся в Латвии (Риге), сборная Беларуси выступала в группе «А» и заняла последнее место.

На чемпионате мира по хоккею-2022 в Финляндии белорусская команда выступит в группе «В», куда также попали сборные США, Великобритании, Норвегии, Швеции, Латвии, Чехии и Финляндии.

Чемпионат мира по хоккею-2022 примут Хельсинки и Тампере.

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